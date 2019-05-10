مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة الرابعة من "لمس أكتاف"

يتابع عدد كبير من الجمهور المصري والعربي، مسلسل لمس أكتاف الذي يخوض به النجم ياسر جلال، السباق الرمضاني الحالي، بعد تفوقه في رمضان السابق وحصوله على نسب مشاهدة عالية.









بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لمس أكتاف"، بصلح بين كل من "أدهم" الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال - وصديقه "أشرف" الذي يجسد دوره المصارع كرم جابر، بعد أن أنقذ الأول نجل الثانى من القتل على إيدى تجار مخدرات.





وخلال حلقة لمس أكتاف تم توريط أدهم فى قضية قتل، التى كانت مدبرة لتوريط "حمزة" الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب، الذي تمكن من الهرب رغم تصويره بكاميرا هاتف.





وانتهت أحداث لمس أكتاف بحدوث مشاجرة بين أدهم وبين مجموعة أشخاص بسبب عدم سداده ديونًا مستحقة لهم، قبل أن يتدخل صديقه "أشرف"، الذى تم اختطافه داخل أحد المحلات خلال المشاجرة.





ويجسد ياسر جلال فى "لمس أكتاف" شخصية "أدهم عبدالجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، وبسبب إصابة تلحق به خلال مسيرته يعتزل المصارعة، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وحينما يقرر التوبة يواجه مشكلات أكبر مع عصابات كبيرة.





لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجي.



