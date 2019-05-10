أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 10-5-2019

واصل أسعار العملات استقرارها خلال بداية التعاملات اليوم الاربعاء 8-5-2019 في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وتواصل أسعار العملات استقرارها أمام الجنيه المصري، وجاءت أسعار العملات أمام الجنيه على النحو التالي:





سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو الاوروبي 19.36 للشراء.

سجل سعر اليورو الاوروبي 19.55 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.57 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.94 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم 17.25 جنيه للشراء

سجل سعر الدولار اليوم 17.39 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي 56.77 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي 57.22 جنيه.







