لكزس GX 2020 المحدثة تظهر بدون تمويهات أثناء الاختبار (صور)

ظهرت سيارة لكزس GX 2020 المحدّثة أثناء اختبارها، حيث حصلت الـ SUV على تحديثات محدودة.





خارجية السيارة حظيت ببعض التغيير وخاصة مقدمتها، فيما يبدو أن التمويهات تخفي المصابيح الأمامية LED معادة التصميم، مع شبكة لكزس المغزلية بتصميم أكثر حدة مقارنة بـ LS و LC 500، و منطقة فضية بارزة أسفل المقدمة.





أما المقصورة الداخلية تأتي بمقود جديد وشاشة عرض متعددة الخصائص بحجم أكبر، مع تحديث برمجيات نظام المعلومات الترفيهية.



