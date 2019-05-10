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مانشستر سيتي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:27 ص
مانشستر سيتي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية
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الفجر الرياضي
 
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بدأ مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في وضع خطة للتعاقد مع جواو فيليكس نجم فريق بنفيكا البرتغالي، ليكون أولى تدعيمات الفريق في الموسم المقبل.

 

ويعد فيليكس والملقب برونالدو الجديد، هدفا للعديد من عمالقة أوروبا في مقدمتهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

 

وأكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن فريق مانشستر سيتي،  يضع خطة من أجل التوقيع مع فيليكس والذي يوجد لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 120 مليون يورو .

 

وتابعت الصحيفة، أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي، يرغب في إدراج بعض اللاعبين في الصفقة من أجل خفض سعر اللاعب .


وانضم جواو فيليكس الى بنفيكا في 2015، ولعب مع الفريق الأول لبنفيكا 41 مباراة وسجل 18 هدفاً وصنع 11 آخرين .

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المزيد عن: مانشستر سيتي كورة رياضة الدوري الإنجليزي أخبار الرياضة
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