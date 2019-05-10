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مدرب أرسنال: الفوز على فالنسيا بالأربعة لم يكن أمرا سهلا

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:33 ص
مدرب أرسنال: الفوز على فالنسيا بالأربعة لم يكن أمرا سهلا
اوناي ايمري
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وكالات
 
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أكد المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، الإسباني أوناي إيمري، أن تسجيل 4 أهداف في مرمى مضيفه فالنسيا الإسباني لم يكن أمراً سهلاً، خلال المباراة بينهما في إياب الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي.

 

أشار إيمري: "أفتخر للغاية بلاعبي فريقي وبالمشجعين، اللاعبون بذلوا كل ما بوسعهم، كنا نعلم أن علينا الاحتفاظ بهدوئنا بعدما تقدم فالنسيا بهدف، واحتجنا إلى السيطرة على مشاعرنا".

 

وأضاف: "من الصعب للغاية أن تسجل 4 أهداف أمام هذا الفريق المنظم للغاية، تسجيل هدف التعادل سريعاً منحنا الثقة، لأننا نعلم أن مهاجمينا يمكنهم استغلال الفرص".

 

ووصف إيمري المباراة بأنها مواجهة متكاملة أمام منافس رائع قائلاً: "بعد تقدم فالنسيا بالهدف الأول في المباراة، كان رد فعلنا في غاية الروعة، فالننسيا فريق رائع في الناحية الدفاعية، كما يتسم هجومه بقدرات هائلة، ولكننا نجحنا في تقويض هذه الإمكانيات في الوقت المناسب خلال المباراة".

 

وأشار: "تحلينا بالهدوء في هجومنا وانتظرنا المساحات التي نحتاجها، اتخذنا مواقع جيدة ولكننا واجهنا أوقات عصيبة سنحت فيها بعض الفرص أمام فالنسيا لهز الشباك".

 

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