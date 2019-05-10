بعد واقعة فهد المولد.. 8 نجوم سعوديون وقعوا في محظور المنشطات

فوجئت جماهير فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم يوم الخميس، بإصدار اللجنة الوطنية للرقابة والمنشطات إشارة تفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول فهد المولد.

وتعكف إدارة النادي حالياً مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي، وفقاً لما نشر عبر الحساب الرسمي لاتحاد جدة على تويتر.

وليست هذه هي الحالة الأولى في الكرة السعودية، إذ أثبتت الفحوصات قبل 3 أعوام تعاطي محمد نور لاعب اتحاد جدة المنشطات، ما ترتب عليه إيقافه لمدة 4 أعوام.

وفي الموسم الحالي، تعرض شايع شراحيلي لاعب القادسية للإيقاف لمدة عام واحد.

ونستعرض في سياق التقرير التالي لاعبين سعوديين سقطوا في اختبار المنشطات.

-خالد شراحيلي حارس مرمى الهلال الذي تم إيقافه لمدة عامين في عام 2013.

-أحمد عباس لاعب النصر الذي تعرض أيضاً لعقوبة الإيقاف لمدة عام في 2012.

-أسامة المولد نجم اتحاد جدة الذي تم إيقافه بداية من عام 2014 لمدة 12 شهراً.

-فيصل الجمعان لاعب الهلال الذي تعرض لعقوبة الإيقاف عامين في 2010.

-ماجد المولد لاعب الرائد الذي تم إيقافه لمدة عامين بداية من عام 2010.

-خسر الفيصلي جهود لاعبه فهد عداوي عامين في الفترة ما بين عامي 2013 و2015.

-فواز الخيبري لاعب اتحاد جدة الذي تعرض للإيقاف لمدة عامين في 2013.