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نجم الزمالك السابق: الجوهري سب لاعبي المنتخب في إحدى المباريات

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:50 ص
نجم الزمالك السابق: الجوهري سب لاعبي المنتخب في إحدى المباريات
محمود الجوهري
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الفجر الرياضي
 
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كشف محمد صديق المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي مواليد 2006، عن موقف طريف للجنرال الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

 

وقال صديق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن منتخب مصر كان يواجه ليبيا، وبعدما تلقى هدفين قام الجوهري ونظر للدكة من أجل مطالبة أحد اللاعبين بإجراء عمليات الإحماء، إلا أنه بعد نظرة طويلة سب كل اللاعبين على الدكة.

 

وعن مباراة الزمالك والداخلية المقبلة في بطولة الدوري قال صديق : "أتوقع مشاركة عماد السيد لكي يلعب قبل لقاء النهضة في حالة تأجيل مباراة الإنتاج".

 

وأكمل : "أتمنى أن تؤجل لجنة المسابقات مباراة الإنتاج الحربي، لأن الزمالك لديه يومين فقط بعد الداخلية سيقضيهم في السفر الى المغرب".

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