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هازارد يفك نحسه في ليلة تأهل تشيلسي للنهائي الأوروبي

الجمعة 10/مايو/2019 - 05:49 ص
هازارد يفك نحسه في ليلة تأهل تشيلسي للنهائي الأوروبي
هازارد
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منى العوضي
 
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تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة ماوريسيو ساري، من تخطي عقبة فرانكفورت بركلات الترجيح (4-3)، ليصل البلوز للمباراة النهائية من الدوري الأوروبي ويضرب موعداً مع آرسنال.

 

ونجح هازارد صانع ألعاب تشيلسي، في فك نحسه هذا الموسم في الدوري الأوربي وذلك بعدما صنع هدف البلوز في شباك فرانكفورت

 

وصنع هازارد الهدف الأول لتشيلسي في شباك فرانكفورت وسجل ركلة جزاء حيثُ لم يتمكن البجيكي قبل تلك المباراة من صناعة أو إحراز أي هدف في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

 

ويلتقي آرسنال مع تشيلسي على ملعب باكو الأولمبي يوم 29 مايو الجاري في نهائي الدوري الأوروبي حيثُ تنطلق المباراة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مدينة القاهرة.

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