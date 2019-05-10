ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. علاء ميهوب مديرا فنيا للترسانة بالموسم المقبل

الجمعة 10/مايو/2019 - 04:55 ص
رسميا.. علاء ميهوب مديرا فنيا للترسانة بالموسم المقبل
علاء ميهوب
Advertisements
طباعة
شيماء الجلاد
 
Advertisements

استقر مجلس إدارة نادى الترسانة على تعيين "علاء ميهوب" بمنصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بدايةً من الموسم الجديد .

 

وقد تم الإتفاق على أن الجهاز الفنى سيضم كل من مؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس مرمى، ولم يتم اختيار مدير كرة للفريق.

 

ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل بنادى الترسانة للإعلان عن المدير الفنى الجديد وتفاصيل توقيع العقد .

Advertisements
المزيد عن: علاء ميهوب رياضة الترسانة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود