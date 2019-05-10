أحد العاملين بمشروع أنفاق الإسماعيلية: "واجهنا تحديات وصعوبات عديدة أثناء الحفر والمياه كانت زي الوحش"
الجمعة 10/مايو/2019 - 07:22 ص
نعيم يوسف
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قال المهندس محمد سعيد، أحد العاملين في حفر أنفاق الإسماعيلية، إنهم واجهوا العديد من المشاكل والصعوبات والتحديات أثناء الحفر.
وأضاف سعيد، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري ويقدمه أحمد سمير، أن هذه التحديات منها ما يتعلق بالتربة، ومنها ما يتعلق بالمياه في القناة، معقبا: "المياة دي زي الوحش أثناء الحفر".
ولفت إلى أن طبقات الحفر تتغير من مكان إلى أخر، حيث أن النفق طوله بين المدخل والمخرج حوالي 6 كيلومتر.
وأضاف سعيد، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري ويقدمه أحمد سمير، أن هذه التحديات منها ما يتعلق بالتربة، ومنها ما يتعلق بالمياه في القناة، معقبا: "المياة دي زي الوحش أثناء الحفر".
ولفت إلى أن طبقات الحفر تتغير من مكان إلى أخر، حيث أن النفق طوله بين المدخل والمخرج حوالي 6 كيلومتر.
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