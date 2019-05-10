تفاصيل القبض على غادة عبد الرازق.. بالحلقة الخامسة من "حدوتة مُرة"
بدأت أحدث الحلقة الخامسة من مسلسل "حدوتة مُرة" وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، بطلب "مرة"، غادة عبد الرازق، من الموظف الذي يعمل في "البنسيون"، ان يطلب لها" تاكسي" للذهاب لشراء ملابس جديدة بعد تركها للقرية التى كانت تقطن بها.
وطلب الموظف لها سائق تاكسي،"أحمد صفوت" وفى الطريق أوقفهم كمين شرطة و ذهبوا الي قسم الشرطة، ولكن "مره" خرجت بعد أن قال صفوت إنها مجرد زبون، وتم حبس أحمد صفوت "سلطان" بتمهة قتل شاب، ولكن ذهب بعد ذلك المتهم الحقيقي إلي القسم ليبرأ أحمد صفوت، من التهمة ويعترف علي نفسه.
وأبرز مشاهد الحلقة الظهور الأول للفنان هادي خفاجة، والذى يجسد دور ابن عم الفنان أحمد صفوت، ويذهب له القسم ويطلب منه أن يوافق على بيع الأرض.
جدير بالذكر أن مسلسل حدوتة مرة"، من بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.
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