أحمد إبراهيم يكتب: الإلهام

"يعتقد البعض أن كرة القدم مسألة حياة أو موت للأسف هذا يجعلني حزيناً ... فهي أكثر من ذلك بكثير"

كلما قالها المدرب بيل شانكلي وربما تعرض للانتقاد والسخرية وقتها أو على الأقل المبالغة ...

لكن هل شاهدت ملحمة الأنيفيلد؟

هل شاهدت القائد يورجن كلوب المُرصع تاريخه بهزائم النهائيات الحاسمة !

يظهر على جبينه هزيمة الذهاب بثلاثية نظيفة غير مستحقة !

ثم خسارة أهم لاعبيه صلاح وفيرمينيو ومعهم كيتا وتشامبرلين وفان دايك الذي لعب مصابا !

يدخل المعركة بهزيمة مسبقة بلا أهم أوراقه يواجه فريقاً متقدماً يمتلك أخطر لاعباً في التاريخ ...

يمتلك كتيبة مدججةٍ بالأسلحة الفتاكة من سواريز لكوتينيو وألبا وديمبليوفيدال وصفوة اللاعبين في كل المراكز ...

تدخل المعركة محملاً بالأمل والثورة والإيمان فتتعرض لخسارة قدرية جديدة بإصابة روبرتسون أفضل ظهير أيسر في الدوري الإنجليزي!

يصاب في الشوط الأول ويتحامل.. هندرسون يسقط ويعود فابينيو يتألم وماني محاصر تماماً

ينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لرفاق صلاح وسط مخاوف من ضربة مباغتة من الهجوم الكتلوني ...

يبدأ الشوط الثاني تغيير روبرتسون الغير قادر عن مواصلة النزال ...

يضرب جماهير الريدز الكف بالكف ويقول كلوب عن هذه اللحظة كنت أتمنى فقط أن أكمل المباراة ب11 لاعباَ !

يبدأ الشك بالتسلل إلى قلوب الجميع...

يقف فينالدوم البديل على خط الملعب يحدث نفسه بشيء غير مفهوم !

ربما كان مكتوباً على رداء محمد صلاح ! ,

أو في تحركات جيمس ميلنر على رقعة النزال طوال 90 دقيقة

أو في عيني أوريجي الشاب المليئة بالتحدي ! ,

"إذا لم يكن من الموت بدٌ فمن العجز أن تموت جباناً"

"never give up" سيكون يوماً خالداً في تاريخنا وتاريخ النادي بل ذاكرة كرة القدم على مر التاريخ !

يقتحم فينالدوم مناطق ليفربول محرزا الهدف الثاني ، دقيقتين كاملتين فقد فيهما التوازن ولم يقدر على جمع شتات ثقة الفريق كانتا كافيتين لتلقي الهدف الثالث، الهدف الذي حول أي ذرة شك إلى قطرة عرق ودم يبذلها رجال ليفربول على أرضية الميدان !

انهار البرسا ومدربه يجلس مضطرباً لا حول له ولا قوة ، يختفي ميسي في خنادق دفاع ليفربول بين فابينيو وفان دايك والبقية ,

ألبا وسيرجيو بسكويتسوراكيتيتش في عداد الأسرى والغياب التام !

يطلق ليفربول صرخة الإنتقام المذلة بالهدف الرابع عن طريقي أوريجي الذي خرج بعدها مصاباً أيضاً !

اللياقة الذهنية والإرادة والاستعداد للبذل الذي يفوق قدراتهم البدنية ربما هو السبب الأرجح لهذه الاصابات !

أوريجيوشاكيري من لاعبين على دكة الاحتياط غير قادرين على إحداث الفارق ضد فرق منتصف الجدول في إنجلترا يهزمون عملاق أوروبا بهذه القسوة!

أي مدرب أنت ياكلوب !

الأهم ليفربول إلى النهائي .. ليس فقط هذه أحداث ونتائج المباراة ,

يتجلى الالهام فيما تلا المعركة فالتاريخ يخلد المنتصر !

رئيس حزب العمال المعارض ينتقد سياسات الحكومة مُمثلة ًفي رئيسة الوزراء تريزا ماي على خلفية فشل مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي

"يمكن لرئيسة الوزراء أن تتعلم كيف تقوم بعمل جيد في أوروبا من كلوب و ليفربول!"

لكن المرأة الخبيرة قلبت الطاولة حينما قالت "بالنظر إلى فوز ليفربول على برشلونة، ففي البداية ظن الجميع أن الأمر انتهى وتتغلب عليك المعارضة الأوربية ويعتقد الجميع أنه حان الوقت للاعتراف بالهزيمة!"

وطالبت السير على نهج ليفربول " في الواقع أنه لا يزال "بإمكاننا تحقيق النجاح إذا اتحد الجميع، مثلما حدث في ليفربول" !

الحقيقة أن كرة القدم أعمق وأعظم بكثير مما تبدوا عليه للبعض .