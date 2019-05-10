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تصريح مثير من هازارد بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

الجمعة 10/مايو/2019 - 02:53 ص
تصريح مثير من هازارد بشأن انتقاله إلى ريال مدريد
ايدين هازارد
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محمد أيمن
 
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أثار البلجيكي إيدين هازارد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي الجدل حول مستقبله مع البلوز وذلك بعد فوز فريقه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في إياب الدور نصف النهائي.

 

ونجح هازارد في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة لفريقه والتي قادته إلى الظهور في المشهد الختامي لمواجهة فريق نادي أرسنال في نهائي إنجليزي خالص.

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها هازارد لشبكة بي تي سبورت البريطانية أكد أنه لا يفكر حالياً في مستقبله والأهم بالنسبة له هو الفوز ببطولة وإهداءها لتشيلسي.

 

وقال إن مباراة الجانرز إن كانت الأخيرة بالنسبة له بين جدران ستامفورد بريدج سأحاول القيام بكل ما أملكه من قوة لقيادة الفريق لرفع اليوروبا ليج.

 

يذكر أن تقارير صحفية ربطت إنتقال هازارد غلى فريق نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

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