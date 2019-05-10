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فسخ خطوبة سهر الصايغ من أس أس في "فكرة بمليون جنيه"

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:58 ص
فسخ خطوبة سهر الصايغ من أس أس في فكرة بمليون جنيه
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مريم الشريف
 
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طرد "مصباح" والذى يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله، في أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" عريس ابنته والذي يجسد دوره الفنان أس أس، من منزله، بعدما بالغ فى مطالبه مقابل خطوبته لابنته "شيماء" سهر الصايغ.


بدأت أحداث حلقة اليوم، بطلب العريس من أسرة خطيبته أن يشتروا لها "الشبكة"، وأن يعيش معهم فى المنزل مقابل أن يتزوج من ابنتهم وهذا ما أغضب والدتها ووالدتها التى تجسد دورها الفنانة صابرين، إضافة إلى شقيقها "علاء" على ربيع، وطردوه من المنزل. 


"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.


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