مسؤول ماكينة حفر أنفاق الإسماعيلية: طولها 90 مترا ووزنها 2400 طن



وأضاف "عبد الحميد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري ويقدمه أحمد سمير، أن قطرها 13 متر، وتزن حوالي 2400 طن.



ولفت إلى أنهم قاموا بتجميع الماكينة قطعة قطعة، موضحا أنه سبق وعمل في شركات أجنبية ولكنه أول مرة يعمل في شركة مصرية ستقوم بهذا العمل بنسبة 100%.



وأوضح أن الحفر أسفل المجرى الملاحي مختلف عن الحفر في المناطق الأخرى، ويقومون بعمل مسح للمد والجزر لحركة المياه، ولا يريدون تعطيل حركة الملاحة في نفس الوقت، موضحا أن النفق أسفل القناة بحوالي 16 متر.

قال محمد عبد الحميد، مسئول ماكينة حفر أنفاق الإسماعيلية، إن الماكينات جاءت من ألمانيا، وطولها 90 متر أي حوالي طول ملعب كرة قدم.