"فهيم" يشكر الدول العربية المشاركة في البطولة العربية لكمال الأجسام بمصر

أصدر الاتحاد العربي لكمال الاجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم بيانآ إعلاميآ عقب انتهاء فاعليات البطولة العربية لكمال الأجسام 21 ، والأولي في الفيزيك والكلاسيك، والتي أقيمت علي أرض مصر الحبيبة في محافظة اسيوط ، بمشاركة 16دولة عربية .

وأكد البيان الإعلامي عن خالص شكر الدكتور عادل فهيم وعميق تقديره علي تشريف كل الدول العربية خلال فعاليات البطولة العربية الحادية والعشرين لكمال الأجسام ، والأولى في الفيزيك، والكلاسيك والتي أقيمت في الفترة من 28 أبريل حتي 2مايو الحالي ، ولأول مرة في محافظة أسيوط.

وتابع البيان: " مشاركة العدد الكبير من المنتخبات العربية التي وصل عددها«16» دولة عربية ، ماهو إلا تعبيرآ عن تضامن والتحام أسرة كمال الأجسام العربية ، وهذا الأمر سوف نحرص علي ترسيخه وتنميته دائما".

وأضاف: "ننتهز الفرصة بتقديم خالص الشكر لكل من ساهم في نجاح التظاهرة الرياضية العربية واملين ان يوفقنا الله جميعآ لما فيه الخير لأمة العرب ".

واختتم البيان «وبالنيابة عن أعضاء الاتحاد العربي لكمال الاجسام، اتقدم بالتهنئة لكافة الدول العربية بمناسبة شهر رمضان المبارك اعادة الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ،وعلي امتنا العربية والإسلامية

ويجدر الإشارة ان جميع الدول العربية المشاركة في البطولة العربية لكمال الأجسام أرسلت برقيات تهنئة وشكر للدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمناسبة نجاح البطولة الدول هي: "الإمارات ،البحرين ،اليمن،عمان .العراق ، الأردن ،المغرب ،فلسطين ،سوريا،