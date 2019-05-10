أوناي إيمري يكتب تاريخا جديدا في الدوري الأوروبي

قاد المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي فريقه إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على فالنسيا الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس على ملعب ميستايا لحساب نصف النهائي.

وأكدت شبكة " سكواكا " الخاصة بالإحصائيات أن إيمري أصبح المدرب الأول الذي يصل لأربعة نهائيات في الدوري الأوروبي خلال مواسم 2013-2014، و2014-2015، و2015-2016 أثناء إشرافه على فريق نادي إشبيلية الإسباني والموسم الجاري مع أرسنال.

ومن المنتظر أن يخوض أرسنال مباراة النهائي ضد فريق نادي تشيلسي على ملعب إستاد باكو في العاصمة الأذربيجانية يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.