جماهير برشلونة تصدم ميسي بقرار ناري

وجهت جماهير نادي برشلونة صدمة جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعد خروج البارسا المذل من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول في نصف نهائي البطولة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى الاستقبال السيء للنجم الأرجنتيني عقب عودته من إنجلترا رفقة الفريق في المطار، وزعم البعض إمكانية رحيل الأسطورة "ليو" عن البارسا بعد هجوم الكتالونيين عليه.

وأجرت صحيفة "الماركا" الإسبانية، استفتاء للجماهير الكتالونية حول رغبتهم في استمرار ليونيل ميسي مع برشلونة من عدمه وجاءت نسبة 24% من جماهير البارسا لا تريد استمراره الموسم القادم في مقابل 76% تريد بقائه.

وخسر نادي برشلونة من ليفربول برباعية نظيفة في مباراة إياب دور نصف نهائي الشامبيونزليج رغم أن البارسا كانوا متفوقين في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو.