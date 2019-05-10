ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جماهير برشلونة تصدم ميسي بقرار ناري

الجمعة 10/مايو/2019 - 01:08 ص
جماهير برشلونة تصدم ميسي بقرار ناري
ميسي
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements

وجهت جماهير نادي برشلونة صدمة جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعد خروج البارسا المذل من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول في نصف نهائي البطولة.

 

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى الاستقبال السيء للنجم الأرجنتيني عقب عودته من إنجلترا رفقة الفريق في المطار، وزعم البعض إمكانية رحيل الأسطورة "ليو" عن البارسا بعد هجوم الكتالونيين عليه.

 

وأجرت صحيفة "الماركا" الإسبانية، استفتاء للجماهير الكتالونية حول رغبتهم في استمرار ليونيل ميسي مع برشلونة من عدمه وجاءت نسبة 24% من جماهير البارسا لا تريد استمراره الموسم القادم في مقابل 76% تريد بقائه.

 

وخسر نادي برشلونة من ليفربول برباعية نظيفة في مباراة إياب دور نصف نهائي الشامبيونزليج رغم أن البارسا كانوا متفوقين في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو.

Advertisements
المزيد عن: ميسي رياضة جماهير برشلونة الدوري الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود