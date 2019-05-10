نشأت الديهي يكشف تفاصيل الخلافات التي نشبت بين قيادات الجماعة الإرهابية

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادي الإخواني علي عشماوي قرر السفر للمملكة العربية السعودية من أجل التسويق للتنظيم الجديد للإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن عشماوي كان يحمل رسالة من القيادية الإخوانية زينب الغزالي، للملياردير الإخواني الذي يعيش بالسعودية تطلب منه الترويج للتنظيم بالأردن والسودان وأن يقفوا بجوارهم ضد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



وأوضح الديهي، خلال برنامجه "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"أن علي عشماوي كان يحمل رسالة أخرى من الغزالي، للشيخ عبدالرحمن أبو الخير سكرتير الملك سعود تطلب منه أن يجهز لهم الأسلحة المناسبة للتنظيم، مضيفًا أنه عقب عودة عشماوي من السعودية، نشبت خلافات بينه وبين صلاح شادي مسئول قسم الوحدات في النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، متابعًا: "صلاح شادي اتهم علي عشماوي واتباعه بأنهم جواسيس ويعملون عملاء للولايات المتحدة الأمريكية، وكان ينوي أن يبلغ عنه أجهزة الدولة".



وقال إن القيادي الإخواني علي عشماوي: بدأ أن يراجع نفسه وأفكار تنظيم الإخوان التي اعتنقها داخل السجن، وذلك عقب القبض عليه بتهمة التآمر علي نظام الحكم، لافتًا إلى أن عشماوي تذكر وهو في السجن ما قاله له سيد قطب بأنهم على علاقة بأجهزة استخبارات غربية.



وأوضح الديهي، أن عشماوي تحدث في مذكراته عن الشباب "السذج" الذين كانوا ينضمون لجماعة الإخوان المسلمين ويثقون في قياداتهم.



وأشار: "علي عشماوي تحدث في مذكراته عن الضرر اللي بيلحق بالسذج واللي موجودين لحد دلوقتي بيصدقوا قيادات الإخوان، وأكد أن الإخوان يستبيحون كل ماهو ليس لهم، ويصدرون فتاوى تكفر كل من يخرج عن التنظيم".