جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات.. الجمعة

قرر الجهاز الفني للزمالك منح لاعبي الفريق الأبيض راحة من مران غد الجمعة، بعد الفوز الذي حققه الفريق على وادي دجلة مساء اليوم الخميس.

وحقق الزمالك الفوز على وادي دجلة بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٩ بالدوري العام.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة خلف الأهلي 67 نقطة وبيراميدز 65.