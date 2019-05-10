عاجل.. إصابة قوية لنجم الزمالك والآشعة تحدد موقفه

تعرض محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأو لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة قوية في مباراة وادي دجلة والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت في لقاء مؤجل من الجولة 29 من الدوري.

وعلم "الفجر الرياضي" أن إصابة الونش هي كسر في الأنف، حيث قام الجهاز الطبي بتحديدها بين الشوطين، واللاعب توجه بصحبة الجهاز الطبي عقب المباراة لإجراء أشعة وتحديد موقفه من اللحاق بالمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لاختبار صعب أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية يوم 19 مايو الجاري في المغرب قبل أن يتجدد اللقاء في القاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.