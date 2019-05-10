مواقيت الصلاة خامس يوم رمضان في محافظات مصر والدول العربية

في السطور التالية ننشر لكم مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2019، و5 رمضان 1440 هجريا، وإليكم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر:





مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 3:26

الشروق 5:04

اذان الجمعة 11:51

اذان العصر 3:28

اذان المغرب 6:38

اذان العشاء 8:04





مواقيت الصلاة في الاسكندرية

الفجر 3:28

الشروق 5:08

اذان الجمعة 11:56

اذان العصر 3:35

اذان المغرب 6:45

اذان العشاء 8:13





مواقيت الصلاة في اسوان

الفجر 3:37

الشروق 5:08

اذان الجمعة 11:44

اذان العصر 3:09

اذان المغرب 6:21

اذان العشاء 7:41





مواقيت الصلاة في الغردقة

الفجر 3:26

الشروق 4:59

اذان الجمعة 11:41

اذان العصر 3:12

اذان المغرب 6:23

اذان العشاء 7:46





مواقيت الصلاة في الاقصر

الفجر 3:34

الشروق 5:06

اذان الجمعة 11:45

اذان العصر 3:14

اذان المغرب 6:25

اذان العشاء 7:46





مواقيت الصلاة في قنا

الفجر 3:32

الشروق 5:05

اذان الجمعة 11:45

اذان العصر 3:14

اذان المغرب 6:25

اذان العشاء 7:47





مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 3:21

الشروق 4:56

اذان الجمعة 11:39

اذان العصر 3:12

اذان المغرب 6:22

اذان العشاء 7:46





مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجر 3:35

الشروق 5:08

اذان الجمعة 11:49

اذان العصر 3:19

اذان المغرب 6:30

اذان العشاء 7:52





مواقيت الصلاة في السويس

الفجر 3:22

الشروق 4:59

اذان الجمعة 11:46

اذان العصر 3:22

اذان المغرب 6:32

اذان العشاء 7:59





مواقيت الصلاة في طنطا

الفجر 3:25

الشروق 5:04

اذان الجمعة 11:52

اذان العصر 3:30

اذان المغرب 6:40

اذان العشاء 8:07





مواقيت الصلاة في عين السخنة

الفجر 3:24

الشروق 5:01

اذان الجمعة 11:47

اذان العصر 3:23

اذان المغرب 6:32

اذان العشاء 7:58





مواقيت الصلاة في الزقازيق

الفجر 3:24

الشروق 5:02

اذان الجمعة 11:50

اذان العصر 3:28

اذان المغرب 6:38

اذان العشاء 8:05





مواقيت الصلاة في الرياض

الفجر 3:46

الشروق 5:11

اذان الجمعة 11:49

اذان العصر 3:15

اذان المغرب 6:27

اذان العشاء 8:27





مواقيت الصلاة في ابو ظبي

الفجر 4:14

الشروق 5:40

اذان الجمعة 12:17

اذان العصر 3:43

اذان المغرب 6:56

اذان العشاء 8:26





مواقيت الصلاة في مسقط

الفجر 4:01

الشروق 5:26

اذان الجمعة 12:02

اذان العصر 3:25

اذان المغرب 6:38

اذان العشاء 8:08