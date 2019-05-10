مواقيت الصلاة خامس يوم رمضان في محافظات مصر والدول العربية
الجمعة 10/مايو/2019 - 12:06 ص
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في السطور التالية ننشر لكم مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2019، و5 رمضان 1440 هجريا، وإليكم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر:
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجر 3:26
الشروق 5:04
اذان الجمعة 11:51
اذان العصر 3:28
اذان المغرب 6:38
اذان العشاء 8:04
مواقيت الصلاة في الاسكندرية
الفجر 3:28
الشروق 5:08
اذان الجمعة 11:56
اذان العصر 3:35
اذان المغرب 6:45
اذان العشاء 8:13
مواقيت الصلاة في اسوان
الفجر 3:37
الشروق 5:08
اذان الجمعة 11:44
اذان العصر 3:09
اذان المغرب 6:21
اذان العشاء 7:41
مواقيت الصلاة في الغردقة
الفجر 3:26
الشروق 4:59
اذان الجمعة 11:41
اذان العصر 3:12
اذان المغرب 6:23
اذان العشاء 7:46
مواقيت الصلاة في الاقصر
الفجر 3:34
الشروق 5:06
اذان الجمعة 11:45
اذان العصر 3:14
اذان المغرب 6:25
اذان العشاء 7:46
مواقيت الصلاة في قنا
الفجر 3:32
الشروق 5:05
اذان الجمعة 11:45
اذان العصر 3:14
اذان المغرب 6:25
اذان العشاء 7:47
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
الفجر 3:21
الشروق 4:56
اذان الجمعة 11:39
اذان العصر 3:12
اذان المغرب 6:22
اذان العشاء 7:46
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجر 3:35
الشروق 5:08
اذان الجمعة 11:49
اذان العصر 3:19
اذان المغرب 6:30
اذان العشاء 7:52
مواقيت الصلاة في السويس
الفجر 3:22
الشروق 4:59
اذان الجمعة 11:46
اذان العصر 3:22
اذان المغرب 6:32
اذان العشاء 7:59
مواقيت الصلاة في طنطا
الفجر 3:25
الشروق 5:04
اذان الجمعة 11:52
اذان العصر 3:30
اذان المغرب 6:40
اذان العشاء 8:07
مواقيت الصلاة في عين السخنة
الفجر 3:24
الشروق 5:01
اذان الجمعة 11:47
اذان العصر 3:23
اذان المغرب 6:32
اذان العشاء 7:58
مواقيت الصلاة في الزقازيق
الفجر 3:24
الشروق 5:02
اذان الجمعة 11:50
اذان العصر 3:28
اذان المغرب 6:38
اذان العشاء 8:05
مواقيت الصلاة في الرياض
الفجر 3:46
الشروق 5:11
اذان الجمعة 11:49
اذان العصر 3:15
اذان المغرب 6:27
اذان العشاء 8:27
مواقيت الصلاة في ابو ظبي
الفجر 4:14
الشروق 5:40
اذان الجمعة 12:17
اذان العصر 3:43
اذان المغرب 6:56
اذان العشاء 8:26
مواقيت الصلاة في مسقط
الفجر 4:01
الشروق 5:26
اذان الجمعة 12:02
اذان العصر 3:25
اذان المغرب 6:38
اذان العشاء 8:08
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