تعرف على دعاء اليوم الخامس من رمضان.. وأفضل وقت لاستجابة هذا الدعاء
الخميس 09/مايو/2019 - 11:43 م
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ننشر لكم دعاء اليوم الخامس من رمضان وأفضل وقت لاستجابة هذا الدعاءـ فياتي اليوم الخامس من رمضان يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2019 و5 رمضان 1440 هجريا، ومن أفضل الأدعية المفضل قراءتها في يوم الخامس من رمضان للتقرب إلى الله عز وجل ونيل الأجر والثواب ما يلي:
دعاء اليوم الخامس من رمضان
رمضان اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
أفضل وقت لاستجابة دعاء اليوم الخامس من رمضان
هناك أوقات مستحبة لإجابة الدعاء ومن هذه الأوقات:
الثلث الأخير من الليل، والوقت بين الآذان والإقامة
عند السجود في الصلاة
بعد ختم الصلاة
وقت الإفطار حيث أن للصائم دعوة عن إفطاره لا ترد
الدعاء في ليلة القدر
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