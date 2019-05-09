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نجم نهضة بركان لـ"الفجر": مفاوضات الأهلي؟ لا أفكر سوى في الفوز على الزمالك والتتويج بالكونفيدرالية

الخميس 09/مايو/2019 - 11:16 م
نجم نهضة بركان لـالفجر: مفاوضات الأهلي؟ لا أفكر سوى في الفوز على الزمالك والتتويج بالكونفيدرالية
لابا كودجو فودوه
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أحمد عبد الحفيظ
 
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أكد التوجولي لابا كودجو فودوه مهاجم نهضة بركان المغربي، أن فريقه مستعد لخوض مباراتي الدور النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام الزمالك.

 

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري على الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية قبل أن يتجدد اللقاء إيابا في مصر يوم 26 من الشهر ذاته.

 

وقال كودجو فودوه في تصريحات لـ"الفجر الرياضي": "نستعد للنهائي الإفريقي بشكل جيد ونسعى للتتويج بالبطولة وإسعاد جماهيرنا".

 

وتابع: "مفاوضات الأهلي؟ لا نفكر سوى في الفوز على الزمالك والتتويج بالبطولة القارية".

 

ويتصدر لابا كودجو فودوه البالغ من العمر 27 عاما ترتيب هدافي الدوري المغربي برصيد 17 هدفا، ويقدم مستويات رائعة مع ناديه هذا الموسم.

 

كما يتقاسم مهاجم نهضة بركان صدارة هدافي الكونفيدرالية الإفريقية برصيد 7 أهداف مع وليد بخيت لاعب الهلال السوداني.

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