أمريكا: بدء رسوم جمركية على واردات صينية بـ200 مليار دولار.. الجمعة

أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إشعارا، اليوم الخميس، بأنها ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:01 بتوقيت جرينتش)، في خطوة أخرى نحو تنشيط زيادة مزمعة للرسوم أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب.

وفي الإشعار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، قالت هيئة الجمارك إن الرسوم البالغة 25% ستطبق على أكثر من 5700 فئة من المنتجات المستوردة من الصين كانت خاضعة في السابق لرسوم قدرها 10%.

وإذا لم تنقضه إدارة ترمب، فإن الإشعار هو الخطوة الأخيرة اللازمة لبدء تطبيق المعدل الأعلى للرسوم الجمركية.