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أمريكا: بدء رسوم جمركية على واردات صينية بـ200 مليار دولار.. الجمعة

الخميس 09/مايو/2019 - 10:54 م
أمريكا: بدء رسوم جمركية على واردات صينية بـ200 مليار دولار.. الجمعة
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الفجر السعودي
 
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أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إشعارا، اليوم الخميس، بأنها ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:01 بتوقيت جرينتش)، في خطوة أخرى نحو تنشيط زيادة مزمعة للرسوم أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب.


وفي الإشعار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، قالت هيئة الجمارك إن الرسوم البالغة 25% ستطبق على أكثر من 5700 فئة من المنتجات المستوردة من الصين كانت خاضعة في السابق لرسوم قدرها 10%.

وإذا لم تنقضه إدارة ترمب، فإن الإشعار هو الخطوة الأخيرة اللازمة لبدء تطبيق المعدل الأعلى للرسوم الجمركية.
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