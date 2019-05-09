أمريكا: بدء رسوم جمركية على واردات صينية بـ200 مليار دولار.. الجمعة
الخميس 09/مايو/2019 - 10:54 م
الفجر السعودي
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أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إشعارا، اليوم الخميس، بأنها ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:01 بتوقيت جرينتش)، في خطوة أخرى نحو تنشيط زيادة مزمعة للرسوم أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب.
وإذا لم تنقضه إدارة ترمب، فإن الإشعار هو الخطوة الأخيرة اللازمة لبدء تطبيق المعدل الأعلى للرسوم الجمركية.
وفي الإشعار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، قالت هيئة الجمارك إن الرسوم البالغة 25% ستطبق على أكثر من 5700 فئة من المنتجات المستوردة من الصين كانت خاضعة في السابق لرسوم قدرها 10%.
وإذا لم تنقضه إدارة ترمب، فإن الإشعار هو الخطوة الأخيرة اللازمة لبدء تطبيق المعدل الأعلى للرسوم الجمركية.
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