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"العالمية لخريجي الأزهر": من يغسل سيارته بجالونات من المياه يرتكب إثم كبير

الخميس 09/مايو/2019 - 10:54 م
العالمية لخريجي الأزهر: من يغسل سيارته بجالونات من المياه يرتكب إثم كبير
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور حمد الله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المياه نعمة عظيمة من الله عز وجل، لأنها أساس الحياة في هذا الكون، لافتَا إلى أن الله أمر بالتعامل مع نعم الوجود التي من بينها المياه بقاعدة الإحسان، التي تعني الاستخدام بالشكل الأمثل.

وتابع "الصفتي"، خلال حواره مع فضائية "اكستار نيوز"، مساء الخميس، أن الرسول نهى عن التبول في الماء الراكد، وهذا الأمر يأتي في إطار النهي عن إفساد المياه، مضيفًا أن الشخص الذي يغسل سيارته بجالونات من المياه يرتكب إثم كبير، وسيحاسب عليه يوم القيامة.
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