موسى: لقاء الرئيس السيسي مع المشير حفتر أغضب الأعداء

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يتعرض للكثير من الأمور داخل ليبيا وخارجها.



ولفت "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن مصر تتعرض لحرب من الخارج من قطر وتركيا تحديدًا؛ بسبب موقفها مع ليبيا.



وأشار إلى أن أمن واستقرار وسلامة ليبيا من مصلحة مصر، وأن أمن ليبيا من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن ليبيا دولة هامة لمصر، ويربطها بمصر علاقات هامة للغاية، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع المشير حفتر أغضب الأعداء.



واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة القصايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وأوردت الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي أكد خلال استقباله المشير حفتر على دعم جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة.



ومن جانبه، أطلع المشير حفتر الرئيس السيسي على الجهود الليبية من أجل التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، مشيدا بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السياسية للأزمات العربية.

