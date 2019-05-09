وقعت شركة فايبر مصر المتخصصة في مجال تكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية، اتفاقية شراكة مع SES الشركة الرائدة عالميا في قطاع الأقمار الصناعية، على هامش مشاركتهما في Capacity North Africa 2019 الحدث الوحيد الذي يجمع مشغلي الاتصالات المتكاملة في شمال إفريقيا مع الشركاء الدوليين، والذي عُقد في القاهرة لأول مرة خلال الفترة من 15 إلى 17 ابريل.





وبموجب الاتفاقية، ستحصل فايبر مصر على حلول الأقمار صناعيّة بمدارات ثابتة من الأرض (GEO) والأقمار الصناعيّة التي تدور حول الأرض من مسافة متوسّطة (MEO)، على أن يتعاون الطرفان في توفير احتياجات الاتصالات الفورية في مصر والمنطقة لمؤسسات القطاعين العام والخاص.لتلبية احتياجات الاتصالات الفورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وستتمكن الشركات العاملة في المجال البحري ومجال الطيران والمؤسسات من استخدام خدمات شبكات كلا من فايبر مصر و SES في تطبيقات البيانات الهامة، وعلى صعيد آخر، ستتمكن المؤسسات الحكومة من الاعتماد على شبكات اتصال آمنة من أجل خدمات الأمن ومراقبة الحدود والشبكات الدبلوماسية.





يشار إلى أن SES تُشغل أكثرمن 50 قمرا صناعيا في المدار الثابت للأرض (GEO) فضلا عن 20ف





"فايبر مصر" توقع اتفاقية شراكة مع SES العالمية للأقمار الصناعية المدار الأرضي المتوسط (MEO).





جدير بالذكر أن Capacity North Africa 2019 يعد بمثابة نقطة التقاء أساسية لجميع شركات الاتصالات المتكاملة التي تسعى إلى تطوير شبكاتها في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى الشركات الإقليمية والدولية المهتمة بالاستفادة من خدمات الكوابل الحالية والمستقبلية عبر البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن كونها الحدث الأهم لمراكز البيانات ومقدمي خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية.