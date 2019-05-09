خالد سعد: صناعة السيارات في مصر غير كاملة وقائمة على التجميع
الخميس 09/مايو/2019 - 09:19 م
كساب أحمد
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قال خالد سعد، نائب رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن صناعة السيارات في مصر ليست كاملة، وقائمة على التجميع، لافتَا إلى أن مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر كبير جدًا، لأن صناعة هذه السيارات أسهل من العادية.
وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن فكرة إنتاج مصر سيارة كاملة في المستقبل القريب، صعب للغاية، لأن هذا الامر في حاجة لإنتاج عدد كبير، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تعمل على تطوير نفسها بشكل مستمر.
وتابع أن السوق المحلي المصري لا يستوعب أكثر من 200 الف سيارة، وانشاء مصنع لإنتاج سيارات في حاجة لإنتاج مئات الآلاف من السيارات
وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن فكرة إنتاج مصر سيارة كاملة في المستقبل القريب، صعب للغاية، لأن هذا الامر في حاجة لإنتاج عدد كبير، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تعمل على تطوير نفسها بشكل مستمر.
وتابع أن السوق المحلي المصري لا يستوعب أكثر من 200 الف سيارة، وانشاء مصنع لإنتاج سيارات في حاجة لإنتاج مئات الآلاف من السيارات
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