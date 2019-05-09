تعيين سالم المالك مديراً للإيسيسكو حتى 2024
الخميس 09/مايو/2019 - 08:17 م
الفجر السعودي
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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن 50 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" صادقت على تعيين الدكتور سالم المالك (مرشح المملكة) مديراً عاماً للمنظمة حتى 2024.
وهنأ آل الشيخ، الدكتور المالك، بثقة القيادة بترشيحه مديراً للمنظمة.
وهنأ آل الشيخ، الدكتور المالك، بثقة القيادة بترشيحه مديراً للمنظمة.
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