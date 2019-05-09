ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعيين سالم المالك مديراً للإيسيسكو حتى 2024

الخميس 09/مايو/2019 - 08:17 م
تعيين سالم المالك مديراً للإيسيسكو حتى 2024
سالم المالك
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن 50 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" صادقت على تعيين الدكتور سالم المالك (مرشح المملكة) مديراً عاماً للمنظمة حتى 2024.

وهنأ آل الشيخ، الدكتور المالك، بثقة القيادة بترشيحه مديراً للمنظمة.
Advertisements
المزيد عن: مدير سالم المالك إيسيسكو 2024
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة