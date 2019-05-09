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نائب أمير جازان يشارك المرابطين بالحد الجنوبي وجبة الإفطار

الخميس 09/مايو/2019 - 08:06 م
نائب أمير جازان يشارك المرابطين بالحد الجنوبي وجبة الإفطار
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الفجر السعودي
 
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نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، إلى جميع أفراد القوات العسكرية وقوات التحالف المرابطين على المواقع الحدودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم (الخميس) لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين بالشريط الحدودي بمنطقة جازانبقطاع الخوبة.


وشملت جولته عددًا من المواقع والمقرات، مطلعاً خلالها على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة، ومستمعًا لشرح مفصل من قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن علي العمري عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوات المسلحة لحماية حدود الوطن والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من أمنه واستقراره.

كما شارك قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وقوات التحالف المرابطين طعام الإفطار وصلاة المغرب في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة على الشريط الحدودي بمحافظة الحرث التابعة للمنطقة.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بمشاركة منسوبي القوات المسلحة الذين يؤدون واجبهم الوطني على حدود وطننا العزيز، سائلًا الله تعالى لهم العون والتوفيق والنصر والتأييد في ظل ما توليه قيادتنا الرشيدة من دعم ورعاية واهتمام بكل ما فيه خير ورفعة وأمن الوطن وراحة ورفاهية المواطن.
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