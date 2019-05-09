بالفيديو.. مشهد رائع لدينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس"

ابدعت الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس"، وتحدت نفسها وقامت بأداء دورها ببراعة فائقه مما دفع الجميع يشيد بدورها في زي الشمس.





وصرحت دينا الشربيني عن هذا المشهد "دخلت في شخصية نور ولم أستطع الخروج منها، البُعد النفسي في الشخصية مُهلك للنفس، أن تقوم بأداء شخصية مرّت بكل هذه المراحل النفسية المتعبة كان تحديًا، خاصًة أن السرد في خطيّن دراميين، الواقع والماضي".





وانتهت الحلقة الثالثة باكتشاف نور لجثة غريقة في النيل، بعدما حذرتها أختها فريدة من الاقتراب، فمن تكون الجثة؟، أم أن كل هذا من وحي خيال نور؟





ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.





وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.