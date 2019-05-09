بين الإخفاقات والانتصارات .. 8 مباريات لا تُنسي لمنتخب مصر في شهر رمضان

شهر رمضان كان شاهدًا على عدة مباريات هامة لمنتخب مصر خلال السنوات الماضية، منها ما حقق فيها الفراعنة الإنتصارات المدوية، والأخري الذي تلقي بها الهزائم المُذلة ولكن تبقي تلك المباريات خالدة في أذهان عشاق وجماهير الكرة المصرية يتذكرها دائمًا في شهر الصيام.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أشهر وأهم مباريات منتخب مصر في شهر رمضان عبر تاريخه:-





- مصر VS زامبيا

تلقى المنتخب المصري هزيمة ثقيلة أمام نظيره الزامبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في 27 يناير 1996 في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية والتي استضافتها "جنوب أفريقيا"، وسجل هدف الفراعنة الوحيد في المباراة مدافع الأهلي السابق "سمير كمونة".





- مصر VS تونس

نال المنتخب المصري هزيمة قاسية أمام نظيره منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 1998 في مباراة مثيرة اقيمت علي استاد "المنزة الأوليمبي" بتونس في الثاني عشر من يناير 1997 وكان في ثاني أيام رمضان، وفاز نسور قرطاج بهدف لنجمه السابق "زبير بيه" واثرت تلك الهزيمة بشكل كبير علي فرص منتخبنا في التأهل للمونديال.





- مصر VS اليابان

أطاح المنتخب الأوليمبي الياباني، بنظيره المنتخب المصري الأوليمبي من دورة الألعاب الأوليمبية "لندن 2012" من دور الثمانية وذلك بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في 4 أغسطس 2012.





- مصر VS بيلاروسيا

قاد محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، المنتخب المصري الأوليمبي للفوز علي منتخب بيلاروسيا 3-1 والتأهل إلي دور الثمانية في دورة الألعاب الأوليمبية "لندن 2012"، وسجل أهداف الفراعنة الثلاث محمد صلاح ومروان محسن ومحمد أبوتريكة، كما ساهم "الماجيكو" في صناعة الهدفين الأول والثاني، ليتأهل المنتخب المصري رفقة منتخب البرازيل إلي الدور التالي للأولمبياد في إنجاز رائع للكرة المصرية.





- مصر VS الكونغو

منح محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، المنتخب المصري تأشيرة العبور للدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2010، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للفراعنة في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة صعبة خارج الديار اقيمت في 7 رمضان 1416 ولكن الحلم المصري لم يكتمل وفشل المنتخب في التأهل للمونديال في النهاية.





- مصر VS جنوب إفريقيا

قاد أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق، الفراعنة إلي ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية عام 1996، وذلك بعدما سجل هدف الفوز للمنتخب في شباك أصحاب الأرض منتخب جنوب أفريقيا، ليرفع رصيد منتخب بلاده إلي 4 نقاط ويتأهل إلي دور الثمانية للبطولة برفقة منتخب "الأولاد".





- مصر VS زيمبابوي

خاض منتخب مصر مواجهة صعبة أمام نظيره زيمبابوي في 28 فبراير 1993 الموافق 17 رمضان، وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994 وكان يحتاج المنتخب للفوز في المباراة للتأهل للمرحلة الاخيرة من التصفيات المونديالية، وفاز الفراعنة 2-1 بالفعل، ولكن المفاجأة أن تقرير حكم ومراقب المباراة أكد أن أحد مشجعي المنتخب المصري ألقي "طوبة" من المدرجات اصابت المدير الفني لمنتخب زيمبابوي ، وتم إعادة اللقاء في فرنسا وخسر الفراعنة وودع التصفيات.





- مصر VS بلجيكا

خسر منتخب مصر وديًا أمام منتخب بلجيكا في استعداداته لبطولة كأس العالم 2018، وذلك في المباراة التي جمعتهما يوم 6 يونيو لعام 2018، والموافق 22 من شهر رمضان المبارك.



