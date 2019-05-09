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راشد الخياري يتوعد بتنفيذ حكم الإعدام على عبير موسي في حال وصوله للسلطة

الخميس 09/مايو/2019 - 06:27 م
راشد الخياري يتوعد بتنفيذ حكم الإعدام على عبير موسي في حال وصوله للسلطة
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محمد وليد الجموسي
 
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كتب راشد الخياري مدير موقع الصدى تدوينة على صفحته الرسميّة توعّد فيها بتنفيذ حكم الإعدام على عبير موسي في حال تولّيه السّلطة.
كما أضاف أنّه مستعد أن يطلب إعدام كل من يحمل تفكير عبير موسي الأمينة العامّة للحزب الدّستوري الحر وفكرها الإجرامي، كما عبّر في كلامه عن موقفه من رجل الأعمال كمال اللطيّف القاطن بسكرة بقوله "اللهم ثبتنا على الحق و لا تجعلنا من حجاج مدينة سكرة و بيت الشيخ كمال بن لطيف.."
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