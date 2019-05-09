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توريد 46 ألف و500 طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد بالقليوبية

الخميس 09/مايو/2019 - 06:18 م
توريد 46 ألف و500 طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد بالقليوبية
قمح
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محمد نبيل
 
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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، توريد 46 ألف و500 طن قمح، منذ انطلاق موسم الحصاد في منتصف الشهر الماضي، حتي الآن جري توريدها لصوامع المحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه جري تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة وأمين الشونة، لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة  للمزارعين.

وأوضح أنه جري رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكري الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري"، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.

ومن جانبه أكد المهندس عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه من المستهدف هذا العام توريد 101 ألف طن يذهب جزء منها لصوامع مسطرد البالغ عددها 6 صوامع للمستورد والمحلي والتي أقتربت من اكتمال المستهدف منها " 20 ألف طن " بالإضافة إلي صوامع بنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة إلى المزارعين.

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