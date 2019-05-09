تنظيم بعثة أعمال لاستكشاف السوق الأثيوبية في جوان 2019

ينظم مجلس الاعمال التونسي الافريقي بعثة متعددة الاختصاصات لفائدة رجال الأعمال التونسيين الى أديسا أبابا (أثيوبيا) من 24 الى 27 جوان 2019، وفق ما افاد به "وات"، الخميس، كاتب عام مجلس الاعمال، أنيس الجزيري.

وأضاف الجزيري ان البعثة الاستكشافية، التي تأكد إلى حد الان مشاركة 25 مؤسسة ضمنها، ستسعى إلى تدعيم التعاون بين تونس وأثيوبيا وفسح المجال لرجال الاعمال التونسيين لاستكشاف الفرص المتاحة في هذه السوق.

ومن المنتظر، وفق الجزيري، ان يبلغ العدد النهائي للمؤسسات المشاركة في البعثة 35 مؤسسة تنشط في عدة اختصاصات متنوعة منها، بالخصوص، الصناعات الغذائية والطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب الاستشارات والهندسة والبناء والاشغال العامة والتأمين واعادة التأمين.

وفسر الجزيري اختيار أثيوبا لتوجيه البعثة، اعتبارا إلى إنخراط هذا البلد الافريقي في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" واستحواذه على الحصة الأكبر من هذه السوق بحوالي الربع إلى جانب تجاوزه الصورة، التي عرفت عنها، والمرتبطة اساسا بالصراعات والمجاعات، لتقود اليوم النمو الاقتصادي الأسرع في القارة، بحسب البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

كما تعتبر أثيوبيا من الاقتصادات الأكثر ديناميكية في إفريقيا إذ اتخذ النمو نسقا تصاعديا منذ سنوات. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي الاخيرة يمكن ان يصل معدل النمو لسنة 2019 مستوى 7،7 بالمائة. ومن المنتظر أن يحقق هذا البلد الافريقي نموا بنحو 8،5 بالمائة فيما تواصل البلاد تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجال البنية التحتية من بينها تركيز الشبكة الحديدية وانجاز سد كبير.

وتعد أثيوبيا أول حريف إفريقي جنوب الصحراء لتونس إذ تستقطب 23 بالمائة من حجم الصادرات التونسية. وتتمثل الفرص المتاحة للتصدير نحو هذه السوق فى المواد الصيدلية والكوابل والآلات الكهربائية وقطع الغيار للسيارات والمواد المعدنية ومواد البناء والنسيج ومنتوجات الصناعات الغذائية.

ويتضمن برنامج البعثة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي اثيوبي سيمكن رجال الاعمال التونسيين من التعرف على مناخ الاعمال الاثيوبي والقطاعات، التي يمكن الاستثمار فيها اضافة الى اجراء لقاءات اعمال ثنائية وزيارات ميدانية لعدد من المصانع.