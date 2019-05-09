43 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن

سجلت قناة السويس، اليوم الخميس، عبور 43 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وأفاد تقرير رسمي صادر عن قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 25 سفينة بحمولة 1.7 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC VENICE" التى ترفع علم ليبيريا، بحمولة 182 ألف طن، قادمة من اليونان ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.4 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "mun bai maersk" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 156 ألف طن، قادمة من ليبيريا ومتجهة إلى هولندا.