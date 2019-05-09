"الأرصاد" تحذر.. أتربة وغبار على أهالي المنطقة الشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تحذير إلى أهالي المنطقة الشرقية من الأتربة المثارة.

وأوضح الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المنطقة الشرقية تشهد حالة من الأتربة المثارة مع شبه إنعدام للرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأضاف أن الحالة تشمل كل من الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا، لافتًا إلى أنها بدأت منذ ال4:30 عصرًا وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم.