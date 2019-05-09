ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد" تحذر.. أتربة وغبار على أهالي المنطقة الشرقية

الخميس 09/مايو/2019 - 05:16 م
الأرصاد تحذر.. أتربة وغبار على أهالي المنطقة الشرقية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تحذير إلى أهالي المنطقة الشرقية من الأتربة المثارة.

وأوضح الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المنطقة الشرقية تشهد حالة من الأتربة المثارة مع شبه إنعدام للرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأضاف أن الحالة تشمل كل من الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا، لافتًا إلى أنها بدأت منذ ال4:30 عصرًا وتستمر حتى الثامنة مساء اليوم.

Advertisements
المزيد عن: غبار المنطقة الشرقية الأرصاد أتربة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة