ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"هواوي" تصدر تحديث Dual-View Video الجديد لمستخدمي هواتف P30

الخميس 09/مايو/2019 - 05:10 م
هواوي تصدر تحديث Dual-View Video الجديد لمستخدمي هواتف P30
DUAL-View Video
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

 

أعلنت هواوي عن إصدار تحديث جديد لمستخدمي هواوي P30 وP30 Pro، وهو تحديث لإضافة ميزة Dual-View Video من هواوي والتي سوف تتوفر من خلال تحديث هوتا.

 

 

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التقاط مقطعي فيديو لنفس الحدث وبنفس الوقت، حيث أحد المقاطع يظهر كامل المشهد والآخر مشهد مقرّب. وتعمل هذه الميزة من خلال استغلال كاميرات عدة في الخلف سويا. حيث تلتقط الكاميرا في المنتصف مشهد عريض الزاوية، بينما تلتقط الكاميرا العلوية المشهد المقرّب. وعند تفعيل هذه الميزة، تنقسم شاشة العرض إلى نصفين، شاشة لمشهد مقرب وأخرى لزاوية التصوير العريضة. ويعتبر هذا النمط، بفضل المنظورين الإثنين، مناسبا لتصوير حفلات ضخمة، مثل المباريات الرياضية والحفلات، حيث يستطيع المستخدمون تصوير الحدث والتركيز بنفس الوقت على لاعبهم المفضل.

 

 

يذكر أن هواتف هواوي P30 وP30 Pro لاقت نجاحاً كبيراً منذ الكشف عنها في باريس أواخر شهر مارس الماضي، حيث فاز هواوي P30 Pro بجائزة "أفضل هاتف ذكي للتصوير الفوتوغرافي" من قبل الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA).

 

كما أن هواوي P30 Pro حقق نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112 بالاعتماد على كاميرته الرباعية الجديدة من لايكا.

 

اعتمدت هواوي في تصميم هواتفها P30 وP30 Pro على إضافة مزايا مبتكرة ومتقدمة حولت الهاتفين الي هواتف خارقة الإمكانيات، مثل مستشعر الصورة المبتكر SuperSpectrum، الذي يعمل على التقاط الضوء بطريقة مختلفة جذريًا للتصوير في ظروف إضاءة منخفضة وإنتاج صور تتميز بجودة وضوح عالية، والذي يساهم في زيادة الاضاءة بنسبة 40%. وعلى جانب آخر، تقدم قدرة التقريب الخارقة SuperZoom إمكانية التقريب بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من القريب البصري، 10 مرات من التقريب الهجين، و50 مرة من التقريب الرقمي، وتحقق الكاميرا ذلك من خلال تصميم Periscope الذي يتيح المزيد من إمكانيات التقريب البصري دون فقدان جودة الصورة.

 

 

Advertisements
المزيد عن: هواوي شركة هواوي الصينية تكنولوجيا المعلومات الهواتف الذكية HUAWIE P30 DUAL-View Video
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة