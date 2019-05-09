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التعليم تصدر قرارًا هامًا بشأن امتحانات التابلت للصف الأول الثانوي (مستند)

الخميس 09/مايو/2019 - 05:12 م
التعليم تصدر قرارًا هامًا بشأن امتحانات التابلت للصف الأول الثانوي (مستند)
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ريم محمود
 
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أاصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعميمًا هامًا وعاجل بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكتروني المقرر عقدها ١٩ مايو الجاري.

ونبهت الوزارة، علي كافة المديريات التعليمية سرعة التنبيه علي كافة طلاب الصف الاول الثانوي بالدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية واستلام كلمات المرور والتأكد من جاهزية التابلت الخاص بكل طالب والتنبيه بشحن الشريحة الإلكترونية .

التعليم تصدر قرارًا هامًا بشأن امتحانات التابلت للصف الأول الثانوي (مستند)
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