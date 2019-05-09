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3 نجوم يرحلون عن برشلونة

الخميس 09/مايو/2019 - 05:16 م
3 نجوم يرحلون عن برشلونة
برشلونة
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مني العوضي
 
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أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، إلى وجود 3 لاعبين من نادي برشلونة سوف يرحلون عن صفوف البارسا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "جول العالمي"، أسماء هؤلاء الثلاثي الذين سيتم بيعهم في الصيف المقبل وهم فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.

وقال الموقع أن برشلونة يريد بيع الثلاثي السابق لإفساح المجال للتعاقد مع صفقات قوية في فترة الميركاتو الصيفي.

وتلقى كوتينيو عروض من مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان بينما صامويل أومتيتي مطلوب في أرسنال بقوة.

 فيما يرتبط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش بالانتقال لصفوف إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وكان نادي برشلونة قد خسر من ليفربول برباعية نظيفة وودع دوري الأبطال رغم أن البارسا كان متفوقاً في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعبه الكامب نو

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