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لمرضى القولون العصبي.. تناول مشروب الينسون بعد الإفطار يعالج مشاكل المعدة

الخميس 09/مايو/2019 - 03:43 م
لمرضى القولون العصبي.. تناول مشروب الينسون بعد الإفطار يعالج مشاكل المعدة
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يعمل اليانسون على تحفيز الغدد الهضمية، ويحارب الانتفاخات، ويخفف مشاكل المعدة المعوية، لذا على مريض القولون العصبي تناوله بعد الإفطار لعلاج مشاكل المعدة

كيفية تحضير منقوع اليانسون؟
• أضيف ملعقة صغيرة من اليانسون إلى كوب من الماء البارد، لتصنع منهما مستخلصًا عن طريق الغلي.

• ضع المزيج على النار واتركه يغلي بضع ثوانٍ.

• بعد ذلك أطفئ النار ثم غطي الوعاء واترك المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق أخرى.

• بعد مرور الوقت اللازم يمكن شرب كوب أو كوبين في اليوم من هذا المنقوع.
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