لمرضى القولون العصبي.. تناول مشروب الينسون بعد الإفطار يعالج مشاكل المعدة

يعمل اليانسون على تحفيز الغدد الهضمية، ويحارب الانتفاخات، ويخفف مشاكل المعدة المعوية، لذا على مريض القولون العصبي تناوله بعد الإفطار لعلاج مشاكل المعدة





كيفية تحضير منقوع اليانسون؟

• أضيف ملعقة صغيرة من اليانسون إلى كوب من الماء البارد، لتصنع منهما مستخلصًا عن طريق الغلي.





• ضع المزيج على النار واتركه يغلي بضع ثوانٍ.





• بعد ذلك أطفئ النار ثم غطي الوعاء واترك المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق أخرى.





• بعد مرور الوقت اللازم يمكن شرب كوب أو كوبين في اليوم من هذا المنقوع.