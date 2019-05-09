أيمن الكاشف لـ"الفجر الرياضي":الأهلي الأقرب للدوري.. تجربة بيراميدز إضافة قوية والمغرب والسنغال أبرز منافسي مصر في الكان
يري "أيمن الكاشف" أحد أفضل المعلقين
المصريين خلال السنوات السابقة، أن النادي الأهلي هو الأقرب للحصول علي لقب الدوري
وسط المنافسة الثلاثية مع الزمالك و بيراميدز، خلال هذا الموسم، في حديث خاص ل"الفجر
الرياضي" والرد علي اسئلة تدور في ذهن الشارع الرياضي المصري.
وكشف المعلق الكبير، عن رأيه في أفضل لاعب
في الدوري هذا الموسم، قائلا :"أري أن فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي لنادي الزمالك
لاعب مختلف عن جميع اللاعبين الذي يلعبوا في مركز 8 أنه مدافع قوي ويهاجم بشكل قوي،
ولذلك لابد أن أقول أن ساسي هذا الموسم مع الزمالك لم يقدم كل ما لديه، هو يقدم الدور
الهجومي المميز وليس الدفاعي يعتمد بشكل كبير علي طارق حامد في الناحية الدفاعية، وأيضا
علي معلول لاعب النادي الأهلي مؤثر جدا هذا الموسم مع الفريق ودوره واضح للغاية في
الملعب لذلك أري أن ساسي و معلول هم الأفضل.
وعن تجربة نادي بيراميدز وظهورها بقوة في
الدوري المصري، قال الكاشف :" تجربة بيراميذز إضافة قوية للدوري المصري ومنافس
شرس والجميع يتابع مباريات بيراميدز ولكن السؤال هل ستستمر التجربة.
وعن رأيه في المرشحين للتتويج بكأس الأمم
الإفريقية هذا العام و التي ستقام في مصر، قال :" أتمني لمصر التتويج ببطولة إفريقيا
هذا العام فنحن نحتاج أن نفوز بهذه البطولة خاصة إنها علي ملاعبنا وسيكون هناك دعم
جماهيري كبير، وسيكون هناك منافسين بالطبع أقوياء علي البطولة، من وجهة نظري مثل المغرب
و السنغال.
وعن توقعه لبطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم،
في النهائي المقرر إقامته يوم 1 يونيو المقبل بين ليفربول وتوتنهام، في نهائي إنجليزي،
خالص، قال الكاشف :"أتمني أن ليفربول تتوج بالبطولة هذا العام من أجل محمد صلاح
لاعب مصر.
وعن توقعه لبطل الدوري الإنجليزي، قال
:" أري أن مانشستر سيتي هو الأقرب لبطولة الدوري الإنجليزي.
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