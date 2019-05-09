الزمالك يدرس عمل معسكر أوروبي خلال أمم إفريقيا 2019



وترك مسئولو الزمالك القرار النهائي للجهاز الفني لحسم مصيره والحرية الكاملة سواء بالسفر أو البقاء في مصر والاتفاق على خوض مجموعة من المباريات الودية متدرجة المستوى لتعويض توقف الدوري وعدم تأثر اللاعبين بشكل سلبي.



وتستكمل بطولة الدوري بعد الكان وهو ما يعني تلاحم المواسم وإرهاق اللاعبين بشكل كبير خاصة أن مسابقة كأس مصر ستستكمل أيضًا بعد الكان بسبب ضيق الوقت.



وتأهل الزمالك مؤخرًا لنهائي الكونفدرالية الافريقية ومواجهة نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 من الشهر الجاري بعد تجاوز عقبة النجم الساحلي التونسي.

يدرس مسئولو نادي الزمالك سفر الفريق إلى أوروبا في فترة توقف بطولة الدوري لإقامة أمم افريقيا ٢٠١٩ لخوض معسكر مغلق هناك بسبب ضيق الوقت بعدها وبدء الموسم الجديد مبكرا وعدم وجود فترة كافية لحصول اللاعبين على راحة وتجهيزهم بالشكل الأمثل.