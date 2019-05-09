سعر اليورو الأوربي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 9/5/2019

حافظ سعر اليورو الاوروبي على استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس، رابع أيام شهر رمضان، حيث سجل متوسط سعر اليورو الاوروبي في البنك المركزى المصري نحو 19.18 جنيه للشراء،19.33 جنيه للبيع خلال ثانى ايام شهر رمضان الكريم.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء

19.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء

19.41 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.1 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء

19.22 جنيه للبيع