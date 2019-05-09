البورصات الأوربية تتراجع خلال تعاملات اليوم الخميس

تراجعت البورصات الأوربية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استعداد الولايات المتحدة إلى زيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين غداً الجمعة، بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة.





وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.9% إلى 378.9 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6% عند 7227.6 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9% عند 12074.1 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.3% عند 5348.4 نقطة.





وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1195 دولار.





ومن المقرر أن يزور وفد تجاري من الصين بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم لبدء محادثات تجارية تستمر على مدار يومين.





وكانت وزارة التجارة في الصين أعلنت أمس أنها ستتخذ إجراءات لازمة تجاه الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن التعريفات على واردات لديها.





وعلى صعيد جديد تطورات البريكست، فأن تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية عرضت مقابلة مجموعة مؤثرة من قادة من حزب المحافظين التابع لها والمعرف عنهم تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، وذلك لمعالجة الدعوات المتزايدة لاستقالتها.