ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشعلة يستأنف تدريباته لمواجهة "الجبلين" مساء الغد

الخميس 09/مايو/2019 - 10:51 ص
الشعلة يستأنف تدريباته لمواجهة الجبلين مساء الغد
صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة، تمارينه الاعتيادية استعداداً لمواجهة "الجبلين" مساء غداً الجمعة، وذلك بعد أن منح العجلاني راحة للاعبين عن التدريبات بعد لقاء الأنصار الأخير الذي أقيم بالمدينة المنورة.

وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة يليها تمارين استرجاعية للاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء الأخير أمام الأنصار، فيما أدي بقية اللاعبون عديد من التمارين الفنية والتكتيكية يليها مناورة علي منتصف الملعب مختتماً الجزء الأخير بتمارين الاطالة وتفكيك العضلات.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة