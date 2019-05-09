الشعلة يستأنف تدريباته لمواجهة "الجبلين" مساء الغد





استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة، تمارينه الاعتيادية استعداداً لمواجهة "الجبلين" مساء غداً الجمعة، وذلك بعد أن منح العجلاني راحة للاعبين عن التدريبات بعد لقاء الأنصار الأخير الذي أقيم بالمدينة المنورة.





وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة يليها تمارين استرجاعية للاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء الأخير أمام الأنصار، فيما أدي بقية اللاعبون عديد من التمارين الفنية والتكتيكية يليها مناورة علي منتصف الملعب مختتماً الجزء الأخير بتمارين الاطالة وتفكيك العضلات.



