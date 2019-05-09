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تشكيل ناري متوقع لدجلة أمام الزمالك

الخميس 09/مايو/2019 - 10:47 ص
تشكيل ناري متوقع لدجلة أمام الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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استقر اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهة الزمالك في العاشرة مساء اليوم على استاد بترو سبورت، بالجولة 29 من عمر مسابقة الدورى. 

وضم تشكيل دجلة كلا من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمي. 

فى الدفاع.. إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام. 

فى الوسط.. عبد العاطى - أحمد سيد - بوزاس فاسيلوس - حسام عرفات – محمد هلال. 

وفى الهجوم.. ابراهيما نداي.

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