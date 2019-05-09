مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم لـ"مياه الشرب" بسوهاج





صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أن المشاركين يتسابقون فى حفظ ربع ونصف القران الكريم وثلاث اربع القران والقران الكريم كاملًا على ان يتم تكريم الفائزين بالمسابقة فى نهاية شهر رمضان الكريم.



كما أطلقت الشركة مسابقة دينية الكترونية بالجروب الخاص بالشركة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والتى تضم معلومات دينية عامة تهدف الى تنمية معلومات العاملين.







أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مسابقة دينية، فى حفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة وابنائهم وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.