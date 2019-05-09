هبوط اضطراري لطائرة سنغافورية فى مطار دلهى الدولي
الخميس 09/مايو/2019 - 09:42 ص
وكالات
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هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية
اضطراريا فى مطار دلهى الدولى بالعاصمة الهندية نيودلهى، إثر حدوث خلل فى أحد الإطارات.
وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية
اليوم الخميس، أن الطائرة- من طراز "إيه380-800"- كانت تقل 228 شخصا، مشيرة
إلى أنه لم يصب أى من الركاب أو طاقم الطائرة بأذى، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل
بهذا الصدد.
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