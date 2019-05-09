ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هبوط اضطراري لطائرة سنغافورية فى مطار دلهى الدولي

الخميس 09/مايو/2019 - 09:42 ص
هبوط اضطراري لطائرة سنغافورية فى مطار دلهى الدولي
طائرة سنغافورية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية اضطراريا فى مطار دلهى الدولى بالعاصمة الهندية نيودلهى، إثر حدوث خلل فى أحد الإطارات.

 

وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية اليوم الخميس، أن الطائرة- من طراز "إيه380-800"- كانت تقل 228 شخصا، مشيرة إلى أنه لم يصب أى من الركاب أو طاقم الطائرة بأذى، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

 

Advertisements
المزيد عن: هبوط اضطراري مطار دلهى الدولى طائرة سنغافورية خلل فني
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة