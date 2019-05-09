هبوط اضطراري لطائرة سنغافورية فى مطار دلهى الدولي

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية اضطراريا فى مطار دلهى الدولى بالعاصمة الهندية نيودلهى، إثر حدوث خلل فى أحد الإطارات.

وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية اليوم الخميس، أن الطائرة- من طراز "إيه380-800"- كانت تقل 228 شخصا، مشيرة إلى أنه لم يصب أى من الركاب أو طاقم الطائرة بأذى، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.